Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Приоритет – тишина на Донбассе: Зеленский о переговорах в нормандском формате

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает результаты встречи советников лидеров нормандского формата 26 января в Париже положительными и конструктивными.

– Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги, – сказал он.

Во время переговоров в Париже советники лидеров нормандской четверки обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к тому,  что от них не может зависеть соблюдение режима прекращения огня.

Они также согласовали совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

В ОП считают, что активизация работы нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время является обязательный элемент продвижения к стабильному миру на Донбассе через выполнение Минских договоренностей.

Читайте
Есть хорошая новость: Кулеба об итогах встречи в нормандском формате

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка