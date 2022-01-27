Приоритет – тишина на Донбассе: Зеленский о переговорах в нормандском формате

Президент Владимир Зеленский считает результаты встречи советников лидеров нормандского формата 26 января в Париже положительными и конструктивными.

– Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги, – сказал он.

Во время переговоров в Париже советники лидеров нормандской четверки обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к тому, что от них не может зависеть соблюдение режима прекращения огня.

Они также согласовали совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

В ОП считают, что активизация работы нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время является обязательный элемент продвижения к стабильному миру на Донбассе через выполнение Минских договоренностей.