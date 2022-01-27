26 января состоялась встреча советников глав государств-участников нормандского формата, основная цель которой – договориться о переговорах на самом высоком уровне.

В Киеве называли эту встречу возможностью наконец-то разблокировать работу нормандской четверки. 8 часов переговоров, но прорыва не произошло. Так о чем столько говорили советники нормандской четверки?

Ожидания от переговоров

Переговоры советников нормандской четверки более чем через год после их последней личной встречи внушали сдержанный оптимизм украинским властям.

В том числе и то, что удалось договориться о них без выдвижения условий со стороны Москвы. Главная цель, которую называли до начала переговоров, – встреча глав Украины, России, Германии и Франции.

— Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Разумеется, розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит, будет результат, а значит, будет и мир, – заявил президент Украины Владимир Зеленский накануне переговоров советников.

Интересно, что активизация процесса произошла на фоне обострения противостояния России и коллективного Запада.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко говорит, что ситуация на международной арене может повлиять и на нормандский формат, который удалось восстановить через год после блокировки Россией.

– Восстановился нормандский формат в очень непростое время – на фоне очень драматических переговоров США и НАТО с Россией. Безусловно, нынешние переговоры в нормандском формате будут привязаны к ним, будет взаимное влияние, – считает Фесенко.

В то же время ходили слухи о том, что будут говорить о дате прямых переговоров с “представителями” псевдореспублик.

26 января их опроверг глава Офиса президента Андрей Ермак, заявив, что это очередная выдумка и попытка дестабилизировать политическую ситуацию.

– Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна. Она отвечает украинским интересам: никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет, – написал глава ОП.

Впоследствии Ермак сообщил, что за восемь часов встречи стороны сосредоточились на соблюдении режима прекращения огня и разногласий в трактовке Минских договоренностей.

Однако политолог Игорь Рейтерович считает, что говорили не только об этом.

– Я убежден, что они говорили о гораздо большем, чем мы вчера услышали (по результатам переговоров. – Ред.). За восемь часов говорить только о перемирии или отличии позиций просто невозможно. Судя по брифингу Козака… можно сделать вывод, что поднимался вопрос прямых переговоров между Украиной и так называемыми “Л/ДНР” и имплементации политической составляющей Минских договоренностей, – высказывает мнение политолог.

Не прорыв, но результат

Самый важный результат встречи – подписание коммюнике, чего не было с декабря 2019 года. В нем указана приверженность сторон режиму прекращения огня в зоне ООС, который должен действовать без всяких предварительных условий.

Достойна внимания и договоренность о следующей встрече на уровне советников в Берлине, которая, по словам Ермака, должна состояться примерно через две недели. Но даже там не стоит ожидать значительных сдвигов.

Хотя бы потому, что почти невозможно за две недели найти компромисс, который ищут уже более семи лет.

— Не ожидаю никаких прорывов, поскольку Козак заявил, что главная задача – снять противоречия вокруг Минских соглашений. Но я сомневаюсь, что удастся снять эти противоречия по ключевым вопросам. В частности, пункт, который выполнить невозможно: закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО. Петр Алексеевич (Порошенко. – Ред.) в свое время на это согласился, и Россия нас постоянно этим “тыкает”. Но сделать мы этого не можем, ведь 300 голосов для этого в Верховной Раде не было в прошлом созыве, сейчас и с большой вероятностью не будет в следующем составе парламента, – объясняет Фесенко.

А вот о перспективах переговоров на самом высоком уровне почти не упоминали. Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что это будет возможно только после того, как стороны выполнят обязательства, взятые на себя в декабре 2019 года.

28 января должен состояться телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, основной темой которого станет ситуация вокруг Украины.

Учитывая, что глава Франции заинтересован в возобновлении диалога нормандской четверки, не исключено, что затронут и этот вопрос.

Но даже если на дальнейших переговорах найдут компромиссы, о которых можно договариваться, встреча нормандской четверки на самом высоком уровне еще долго будет оставаться под вопросом.

– На несколько месяцев можно забыть о встрече Нормандской четверки именно в формате лидеров. Многое будет зависеть от результатов встречи через две недели, от того, найдутся ли точки пересечения, компромиссные варианты. Тогда эта встреча будет возможной, но с какой целью? Чтобы эти лидеры легитимизировали своими подписями определенный документ, – считает Рейтерович.

Фесенко также обращает внимание на то, что Россия согласится на саммит лидеров Нормандской четверки только тогда, когда это будет выгодно Кремлю.

Что ждет Норманди

Вызовом для настоящей реанимации переговоров будут следующие две недели перед встречей в Берлине, которую уже согласовали советники.

Ни у кого не возникает сомнений, что она состоится, ведь ее согласовали в присутствии представителей Германии и Франции. Вряд ли после этого в РФ хватит духа от нее отказаться.

Однако соблюдение перемирия может оказаться ключевым в продолжении переговоров.

От этого будет зависеть, какие темы будут подниматься на встрече в Берлине и будет ли иметь место еще одна встреча.

— История с перемирием положительна. Эти две недели будут “тестовыми”. Если его будут придерживаться и мы не будем слышать истерию со стороны РФ относительно возможного “нападения Украины” на “Л/ДНР”, то можно будет говорить, что формат немного перезапущен и ждать определенной конкретики по заявлениям, сделанным вчера Ермаком и Козаком, – объясняет Рейтерович.

Даже если встречи в реанимированном Нормандском формате будут стабильными, они не гарантируют продвижения в разрешении конфликта.

Причина этому – цели каждой из сторон. В то время как Украина хочет постепенно двигаться к миру, Кремлю важно “легитимизировать” псевдореспублики.

— Цели переговоров разные. Главная цель России – переформатировать переговорный процесс, свести его к контактам Украины и “республик”. А это означает их признание, раскол Украины и превращение в конфедерацию, что для нас категорически неприемлемо. Цель Украины – прекращение огня и, на первом этапе, договоренность об обмене пленными, открытие новых КПВВ, – объясняет глава Центра Пента.

Учитывая это, надежды на полноценное восстановление Норманди на самом высоком уровне пока незначительны.

Но Украина и дальше будет работать в этом направлении, особенно учитывая активизацию международной дипломатии. И, возможно, удастся продвинуться в разрешение конфликта, или всерьез задуматься о других инструментах для этого.

Фото: Штаб ООС