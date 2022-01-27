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Факты / Украина / Политика

Есть хорошая новость: Кулеба об итогах встречи в нормандском формате

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшие две недели Россия будет оставаться на дипломатическом пути.

Об этом дипломат заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом в Копенгагене.

Свою позицию он объяснил тем, что 26 января советники лидеров нормандской четверки по итогам встречи в Париже договорились встретиться в Берлине через две недели

– Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути, – сказал Кулеба.

В Париже 26 января состоялись переговоры советников лидеров нормандского формата — Украины, Германии, Франции и России. По их итогам стороны задекларировали ряд разногласий, однако проявили желание в дальнейшем работать над ними.

Они также согласовали совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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