Правительство Дании предоставит Украине 73 млн евро технической помощи в рамках программы DANEP — для поддержки обеспечения финансовой и экономической стабильности нашей страны. Об этом сообщает МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен поблагодарил за решение датского правительства о предоставлении 22 млн евро для сектора безопасности Украины на 2022-2025 годы.

В рамках технической помощи Программы европейского соседства Дании (DANEP) на 2022-2026 годы страна выделит 73 млн. евро на воплощение проектов в Украине.

Кроме того, Кулеба и Фредериксен обсудили возможное строительство датскими компаниями на базе украинской инфраструктуры судов многоцелевого назначения, в частности, для нужд Госпогранслужбы и спасателей.

Фото: МИД Украины