Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

73 млн евро и строительство кораблей: Украина и Дания договорились о помощи

Марта Бондаренко редактор ленты
73 млн евро и строительство кораблей: Украина и Дания договорились о помощи

Правительство Дании предоставит Украине 73 млн евро технической помощи в рамках программы DANEP — для поддержки обеспечения финансовой и экономической стабильности нашей страны. Об этом сообщает МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен поблагодарил за решение датского правительства о предоставлении 22 млн евро для сектора безопасности Украины на 2022-2025 годы.

В рамках технической помощи Программы европейского соседства Дании (DANEP) на 2022-2026 годы страна выделит 73 млн. евро на воплощение проектов в Украине.

Кроме того, Кулеба и Фредериксен обсудили возможное строительство датскими компаниями на базе украинской инфраструктуры судов многоцелевого назначения, в частности, для нужд Госпогранслужбы и спасателей.

Фото: МИД Украины

Источник: МИД

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка