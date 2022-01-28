Министерство иностранных дел Украины назвало надуманными и политизированными утверждения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

– Напротив, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никакой угрозы для их национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества, — говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что украинские власти демонстрируют максимальную открытость в вопросе национальных сообществ. В феврале 2021 года была создана совместная с Венгрией рабочая группа по вопросам образования.

— Сейчас нет никаких оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России, — говорится в заявлении МИД.

Причиной такой реакции украинского МИДа стало заявление венгерского министра в интервью изданию Magyar Nemzet.

Петер Сийярто напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с премьером Виктором Орбаном очень положительно обрисовал двусторонние отношения между странами, а затем внес в Верховную Раду законопроект, говорящий, что двойное гражданство не дает права на государственный пост.

— Это означает, что он хочет полностью исключить венгров из участия в общественной жизни из-за принадлежности к национальному меньшинству, — сказал Сийярто.

Ранее Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не удовлетворена ситуацией с правами этнических венгров в Украине, и потому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Украины.