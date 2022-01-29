Получил кредит доверия: в Слуге народа подтвердили задержание нардепа за взятку

Народный депутат партии Слуга народа Сергей Кузьминых действительно причастен к получению взятки в размере 558 тысяч грн.

Соответствующую информацию подтвердил глава фракции Давид Арахамия, рассказала спикер политсилы Юлия Палийчук.

— Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата киборгов Олега Кузьминых, героически защищавший нашу независимость, который достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия, — заявил Арахамия по словам Полийчук.

Она также отметила, что в случае, если депутат действительно совершил преступление — то он должен понести ответственность согласно действующему законодательству.

Полийчук сказала, что Слуга народа не намерена прикрывать своих членов политическими лозунгами, в отличие от “некоторых политиков”, которые имеют на руках подозрение в госзимене. При этом она не уточнила, о ком конкретно идет речь.

По ее словам, никто не является выше закона, даже если раньше тот или иной человек имел заслуги перед страной.

В партии приветствовали действия антикоррупционной инфраструктуры страны касательно выявления коррупционеров. Как отметили в Слуге народа, задачей политсилы в первые рабочие недели было сделать ее независимой.

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Напомним, нардепа Кузьминых задержали следователи НАБУ во время получения им взятки в размере 558 тыс. грн.

По версии следствия, народный избранник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

Кузьминых возглавляет подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.