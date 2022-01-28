У нас нет недоразумений с Байденом – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у него нет разногласий с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями иностранных СМИ, комментируя сообщения о том, что во время вчерашнего разговора с президентом США якобы возникли некоторые разногласия.

– Когда говорят, что у нас есть недоразумения, то у нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США, – сказал Зеленский.