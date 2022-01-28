Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию Германии по Северному потоку-2 и отказу этой страны поставлять Украине оружие на фоне угрозы полномасштабного вторжения со стороны РФ.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции 28 января для иностранных СМИ.

— Я считаю, что в свое время Германия поддерживала Украину: осуществление реформ, начало Нормандского формата, канцлер Ангела Меркель предприняла важные шаги по урегулированию этого процесса. Я считаю, что от Германии многое зависит – это консолидация в Альянсе по поддержке Украины, будущего членства Украины в ЕС. Мы ожидаем, что вы (Германия – Ред.) нам поможете в таких направлениях, – сказал Зеленский.

По его словам, во время переговоров с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель он сказал, что понимает позицию Берлина в отношении российского газопровода, а также не желает Германии оказаться в схожей с Украиной ситуации.

— Очень важно давать и помогать, когда это необходимо. Это серьезный сигнал. Я не желаю Германии, чтобы вы чувствовали подобное на границах своего государства, что сейчас чувствуем мы. Я когда-то сказал Меркель о Северном потоке: Я понимаю, что это бизнес и долгий процесс. Будь у вас на границе войска этого государства, вы бы с ними делали СП-2? Мне просто любопытно. Где это контрактная линия бизнеса и реальности?

28 января официальный представитель Кабинета Министров Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что в правительстве этой страны исключили возможность поставки в Украину летального оружия. Причиной назвали свою позицию, что ФРГ не экспортирует вооружение в кризисные регионы.