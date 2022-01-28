Зеленский предложил РФ подтвердить свои заявления о ненападении на деле

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от РФ действий по деэскалации ситуации вблизи границ с Украиной в подтверждение заявлений о нежелании агрессии против Украины.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с иностранными СМИ сегодня, 28 января, в Киеве.

— Если Россия сегодня коммуницирует, что она за минские договоренности и что она не собирается нападать на Украину, и она об этом откровенно говорит из разных средств массовой информации от разных политических деятелей своего государства, то она точно может хотя бы показать шаги, подтверждающие эти слова. , – сказал Зеленский.

Президент также отреагировал на проведение частых военных учений РФ на границе с Украиной.

— Какие учения? Они ведь все умеют, они же говорят, что у них мощная армия – зачем сейчас обучение именно здесь? Почему на этой территории? Почему на этих границах? Вы же понимаете, что это все реагирующие риски это действительно опасно… Может быть любая провокация. Большое скопление войск – просто большие риски, – подчеркнул президент.

Зеленский предостерег российскую сторону от запугивания украинцев, отметив бесперспективность и призвал РФ к диалогу.

– Зачем ты это делаешь? Пугаешь? Что за мазохизм? В чем удовольствие от этого? Что кто-то боится? Мы не боимся. Но ведь живут люди, обычные люди, старики, в своих домах живут, они не военные. К чему это? В чем смысл? Растут поколения, которые все это будут помнить и не забудут. Поэтому конкретика, предметные вещи. У вас есть вопросы? Давайте садиться и разговаривать, – резюмировал Зеленский.

По словам президента, уровень эскалации на границе Украины с Россией не больше, чем он был в начале 2021 года. Он отметил, что в начале 2021 года, когда речь шла о военных учениях РФ, было большое скопление.

Западные партнеры Украины призвали Россию отвести войска. Зеленский добавил, что считает нынешнюю ситуацию более напряженной, чем она была на пике российских учений.