Президенту России Владимиру Путину не стоит тратить миллионы на войну, а следует сосредоточиться на своей стране.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министра спросили, что он сказал бы Владимиру Путину при личной встрече.

— Занимайтесь своими делами, позаботьтесь о собственном населении, — ответил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба добавил, что президент РФ мог бы перестать тратить миллионы на войны, кибератаки и создание военных угроз для других стран, а вместо этого может сконцентрироваться на развитии и будущем собственной страны. При таких условиях Российская Федерация была бы совсем другой.

— Это была бы куда более приятная страна для жизни, а у нас было куда меньше головной боли, — сказал украинский министр.

Он добавил, что сегодня Украина и западные партнеры работают над предотвращением худшего варианта развития событий.

Что предшествовало

В конце 2021 года Россия передала Соединенным Штатам и НАТО предложения по “гарантиям безопасности”. В Москве хотят получить гарантии, что Украина никогда не станет членом Североатлантического Альянса.

В частности, Кремль требует вернуть границы расширения НАТО до 1997 года, а также отказаться от военной деятельности в странах Восточной Европы.

В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен, говоря о российских предложениях, заявил, что проблема РФ заключается не в НАТО. А генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что российская агрессия наоборот провоцирует наращивание сил Альянса на территории Европы.

Уже 26 января США и НАТО передали России ответы на ее предложения по так называемым гарантиям безопасности. Вскоре после этого американский госсекретарь и генсекретарь НАТО провели пресс-конференции, в ходе которых прокомментировали свою позицию и отметили, что текст ответов в свободном доступе публиковать не будут.