На Полтавщине на взятке задержали главу фракции Довіра в облсовете и его брата

Главу фракции Довіра в Полтавском облсовете и его брата, депутата Миргородского райсовета, задержали по подозрению в вымогательстве.

По данным следствия, два депутата, угрожая физическим насилием, требовали и получили от жительницы Полтавщины более $39 тыс. Она якобы приобрела похищенное зерно у работников общества, принадлежащего одному из депутатов.

С сайта Полтавского облсовета известно, что главой фракции Довіра является Олег Диденко, а его брат – Игорь Диденко – работает в Миргородском райсовете, он также является членом указанной политсилы.

— Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им $39 тыс. в расчет, мягко говоря, за сомнительные долговые обязательства, — написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она добавила, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

Напомним, вечером 28 января следователи НАБУ произвели задержание народного депутата Сергея Кузьминых. Его поймали на горячем во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

Источник: Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора

Фото: Довіра Полтавщина