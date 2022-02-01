Их невозможно выполнить: Данилов раскритиковал Минские договоренности

Минские соглашения, которые были подписаны под дулом российского автомата, не могут быть реализованы. Такое мнение в эфире программы Свобода слова на ICTV высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что это понимают все стороны.

— Во-первых, время, на которое выпало подписание этих соглашений, говорит о том, что их выполнить невозможно. Если бы это можно было сделать, то это бы сделали давно. Я не представляю себе, что может начаться в обществе сейчас, если кто-нибудь отважится двигать этот процесс. А, во-вторых, мне интересно, как так случилось, что среди гарантов (США, Великобритания и Россия), бравших на себя обязательства в Будапеште защищать нашу территориальную целостность, когда мы отдали свое ядерное оружие, только агрессор РФ оказалась в кругу стран, которые сейчас ведут с нами переговоры, — возмутился он.

Алексей Данилов подчеркнул, что после подписания Минских соглашений произошло очень много событий. Он добавил, что “чепуха, которая записана в этих документах, — это полный нонсенс”.

Поскольку пункт о проведении выборов на временно оккупированных территориях, пока там есть российские оккупационные войска, выполнить просто невозможно.

Недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что Верховная Рада будет рассматривать законы, предусмотренные Минскими соглашениями, только после согласования плана прекращения войны всеми сторонами.

Он подчеркнул, что Украина будет выполнять их исключительно в украинских интересах и в соответствии с нормами международного права