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Факты / Украина / Политика

Это условия России: Кулеба заявил, что особый статус для Донбасса исключает право вето

Илья Нежигай редактор ленты
Дмитро Кулеба

Особый статус Донбасса не будет предусматривать право вето, благодаря которому этот регион мог бы блокировать решение властей Украины.

Как заявил в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подобные опции хочет навязать Российская Федерация, потому этого не будет.

— Ни один регион Украины не получит права вето на принятие решений, касающихся всей страны. Это высечено в камне! Таким образом, не будет ни особого статуса, как представляет Россия, ни права вето, — сказал он.

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Министр заявил, что Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над выполнением минских соглашений.

— Но Минские соглашения начинаются с безопасности. Политическая часть там написана только на втором месте. Поэтому, прежде всего, все должны сосредоточиться на вопросах безопасности, — сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее Алексей Резников, будучи в должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что процесс реинтеграции Донбасса в Украину займет не менее 25 лет.

Источник: Rzeczpospolita

Фото: УНИАН

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