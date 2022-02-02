Особый статус Донбасса не будет предусматривать право вето, благодаря которому этот регион мог бы блокировать решение властей Украины.

Как заявил в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подобные опции хочет навязать Российская Федерация, потому этого не будет.

— Ни один регион Украины не получит права вето на принятие решений, касающихся всей страны. Это высечено в камне! Таким образом, не будет ни особого статуса, как представляет Россия, ни права вето, — сказал он.

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Министр заявил, что Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над выполнением минских соглашений.

— Но Минские соглашения начинаются с безопасности. Политическая часть там написана только на втором месте. Поэтому, прежде всего, все должны сосредоточиться на вопросах безопасности, — сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее Алексей Резников, будучи в должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что процесс реинтеграции Донбасса в Украину займет не менее 25 лет.

Источник: Rzeczpospolita