Джонсон назвал количество российских военных возле границы Украины

Россия стянула более 100 тыс. военных к украинской границе, демонстрируя, вероятно, самую большую враждебность к Украине за последние годы.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

– Потенциально Россия может разместить еще 30 тыс. военных в Беларуси. По сравнению с этим развертывание 30-тысячных сил РФ в Крыму в 2014 году кажется даже незначительным. Но с тех пор умерло свыше 13 тыс. украинцев, а саму Украину втянули почти в десятилетие войны, — объяснил он.

Кроме того, Борис Джонсон отметил, что дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой как для России, так и для мира.

31 января в эфире Свободы слова на ICTV секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возле границы Украины с Россией находится около 120 тыс. российских военных. Он заверил, что этого количества недостаточно для полномасштабного вторжения.

Со своей стороны министр обороны Украины Алексей Резников недавно заявил, что сейчас российские воинские части, расположенные возле украинской границы, насчитывают около 112 тыс. военных. С морским и авиационным компонентом – это около 130 тыс.

Однако никаких событий или действий военного характера на границе Украины с Россией не наблюдается.