Российский газопровод Северный поток-2 в случае запуска станет оружием в руках Кремля для шантажа Европы.

Об этом заявил сегодня в Киеве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Кабинета министров Украины Денисом Шмыгалем.

Глава польского правительства отметил, что Россия использует разные гибридные методы атаки, в том числе и в энергетической сфере.

– Геополитической угрозой является Северный поток-2. Это мощная угроза всей Европе. В связи с этим мы совместно апеллируем к Германии, чтобы они не запускали этот газопровод, поскольку он станет элементом шантажа Европы со стороны России… Запустив деятельность Северного потока-2, Берлин передает оружие в руки Путина, которым тот потом может шантажировать Европу, – предупредил Моравецкий.

В этом контексте он упомянул и негативное влияние запуска газопровода на Украину. Моравецкий обратился к Германии и подчеркнул, что нельзя, с одной стороны, поддерживать Украину, а с другой – запускать Северный поток-2.

– Дорогие наши немецкие партнеры, нельзя одной рукой показывать солидарность с Украиной, а другой – подписывать сертификационные документы по Северному потоку-2. Это не к лицу! – заявил премьер Польши.

Денис Шмыгаль, в свою очередь, призвал цивилизованный мир, в том числе Германию, не допустить использования газопровода против Украины и стран Европы.

В ноябре прошлого года немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG (оператора газопровода). Это произошло потому, что Nord Stream 2 AG имеет швейцарскую регистрацию, а в Берлине хотят видеть немецкое юридическое лицо в роли оператора.

Недавно появилась информация, что российский Газпром создал такую дочернюю компанию в Германии для сертификации газопровода.

В процедуре сертификации смогут принять участие две украинские компании (НАК Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины).