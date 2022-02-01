Чтобы Украину уважали, должны рассчитывать только на себя – Зеленский

У Украины много друзей, но никто вместо нас не построит ее, не сохранит и не защитит, поэтому мы должны рассчитывать прежде всего на собственные силы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 1 февраля, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады.

– Во всем мы должны надеяться прежде всего на собственные силы. У нашей родины много друзей, мы им благодарны за это, но у друзей есть своя родина. Поэтому никто вместо нас не построит Украину, не защитит, не сохранит и не поднимет. Мы должны рассчитывать только на себя, – отметил глава государства.

Поэтому он призвал украинцев уважать, любить и ценить себя, не стремясь кому-то понравиться, думать о том, “что о нас скажут наши потомки, а не чьи-то политики.

Зеленский сегодня в парламенте подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.

Документом предусмотрено увеличение зарплат военных, разработку концепции обеспечения их жильем, увеличение в течение трех лет численности ВСУ на 100 тыс. человек и переход Украины на профессиональную армию.