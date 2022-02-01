Во вторник, 1 февраля, откроется седьмая сессия Верховной Рады девятого созыва и состоится пленарное заседание, а со 2 февраля и следующие две недели из-за резкого роста заболеваемости Covid-19 среди нардепов они будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских группах и фракциях.

В первый день сессии парламент рассмотрит ряд законопроектов. В первую очередь народные избранники утвердят повестку дня новой сессии.

Планируется включение в повестку дня внесение изменений в закон О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг относительно временного неприменения финансовых санкций и установления сниженных размеров финансовых санкций для плательщиков единого налога.

Нардепы должны создать несколько временных следственных комиссий Верховной Рады:

по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма;

по расследованию фактов коррупции на госпредприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины;

расследование фактов коррупции и возможной другой противозаконной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Киеве при реализации инфраструктурных проектов и социально-экономических программ, в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности;

по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Госагентства резерва Украины и государственных предприятий, относящихся к сфере его управления;

расследование возможных фактов незаконного и неэффективного проведения органами государственной власти, органами местного самоуправления мер по усовершенствованию системы управления и дерегуляции земельных отношений (земельной децентрализации);

по расследованию убийства судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенко и городского головы Кременчуга Олега Бабаева.

Также в повестке дня несколько вопросов ратификации международных соглашений и переименования населенных пунктов в Черкасской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях.