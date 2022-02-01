Зеленский и Джонсон обсудили комплекс мер по сдерживанию России

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили комплекс мер по сдерживанию России.

Об этом глава государства сообщил на брифинге, поблагодарив Великобританию.

– Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово сдерживание доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины, — отметил он.

31 января министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что правительство в течение этой недели представит законопроект, который позволит в случае необходимости ввести жесткие санкции против России.

Речь идет о документе, который предусматривает применении экономических санкций против российских банков, энергетических компаний и приближенных к Кремлю олигархов в ответ на вторжение в Украину.