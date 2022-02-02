Арахамия инициировал внеочередное заседание Верховной Рады

Народный депутат Украины и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук. На заседании заслушают министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов.

– Никто из них (нардепов, – Ред.) не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех, – убежден он.

Арахамия отметил, что в последнее время у правоохранительных органов накопилось много вопросов по делам ряда народных депутатов. Среди них – Александр Трухин, Сергей Кузьминых, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Александр Юрченко и Ярослав Дубневич.

– Никакая политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки, – подчеркнул глава фракции.

ДТП с участием Трухина

Народного депутата Александра Трухина исключили из партии Слуга народа. Его полномочия как главы Полтавской областной организации партии также прекращаются.

Накануне в сети появилось скандальное видео с участием Александра Трухина после ДТП, которое произошло в конце августа 2021 года в Киеве.

На нем нардеп пытается договориться с правоохранителем об избежании ответственности. Он обратился к полицейскому с просьбой отойти в лес, чтобы поговорить с главой МВД Денисом Монастырским.