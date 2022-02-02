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Факты / Украина / Политика

Назначение Бринк послом США: Украина получила запрос

Валентина Летяк редактор ленты
Бріджит Брінк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что получили запрос от США о назначении Бриджит Бринк, которая сейчас является послом в Словакии, американским послом в Украине.

– Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США о назначении госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, – сообщил он на брифинге.

По его словам, МИД уже запустил процедуру согласования ее кандидатуры.

Пока США в Украине представляет временно поверенная Кристина Квин.

Два дня назад агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что новым послом США в Украине может стать Бриджит Бринк, именно ее кандидатуру обсуждают в Белом доме.

Бриджит Бринк является послом США в Словакии – с 2019 года. До этого работала в Совете по нацбезопасности США и на аванпостах в Сербии, Узбекистане и Грузии.

Имеет степень бакалавра политических наук, окончила две магистратуры в области международных отношений и политической теории в престижной Лондонской школе экономики.

Владеет английским, сербским, русским, а также базовым французским и грузинским.

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Фото: U.S. Embassy Slovakia

Источник: Интерфакс-Украина

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