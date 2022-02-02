Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев, чтобы показать поддержку на фоне угрозы вторжения России в Украину. Его приезд начали обсуждать в западных СМИ.

Ряд изданий считают, что нападение РФ стало бы катастрофой как Украины, так и Европы. Тем более, лучше обсуждать вопросы мира на Донбассе, чем сидеть, сложа руки.

Поддержка Украины

Джонсон прибыл в Киев, чтобы показать поддержку Украине, стоящую перед угрозой вторжения. К стране, где политическая выживаемость имеет более экзистенциальный смысл, далекий от преувеличенных метафор Вестминстера, пишет BBC.

Премьер-министр сказал президенту Владимиру Зеленскому, что Британия всегда будет отстаивать свободу его страны.

Он объявил четкое предупреждение для Москвы: если РФ пересечет границу, ее встретит решительная украинская армия, которая будет оказывать очень ожесточенное и кровавое сопротивление. Джонсон убежден, что в Кремле должны задуматься над этим.

Джонсон также предупредил Москву об автоматизации любых экономических санкций, которые намерены ввести против России, если она вторгнется в Украину. Его сообщение было понятным – мощная поддержка Украины, мощное сдерживание России.

Обсуждать вопросы мира

лучше, чем сидеть в Лондоне

Джонсон столкнулся с потенциальным бунтом и кризисом, который в будущей перспективе может унести миллионы жизней, считает CNN.

Как бы странно это ни звучало, однако лететь в готовящуюся к битве страну для обсуждения вопроса войны и мира, вероятно лучше, чем сидеть в Лондоне и ждать.

Вторжение было бы катастрофой

По мнению премьер-министра Британии, вторжение Российской Федерации в Украину окончится гуманитарной, политической и военной катастрофой для РФ и мира, пишет The Guardian.

Стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, он заявил, что Великобританию будут оценивать по уровню помощи, которую она предоставит Украине.

Во время визита он возразил, что США и Великобритания преувеличивают масштабы российской угрозы. Джонсон убежден, что нагромождение войск РФ у границ – это явная и нынешняя опасность.

Он добавил, что сосредоточение войск было едва ли не самой большой демонстрацией враждебности России к Украине за всю жизнь. Джонсон сказал, что масштабы армии РФ превосходят даже вторжение в 2014 году.