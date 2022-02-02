Украина и Нидерланды согласовали действия по сдерживанию агрессии РФ

Нидерланды поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также осуждают агрессию России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра на переговорах в Киеве с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава украинского МИДа проинформировал собеседника об агрессивных действиях России, угрожающих Украине, НАТО и ЕС, отметил важность поставок оружия для укрепления ее обороноспособности.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках Крымской платформы, в области кибербезопасности и противодействия российской дезинформации, особое внимание уделили установлению справедливости в расследовании катастрофы МН17 и привлечению виновных к ответственности.

Кулеба и Хукстра отдельно остановились на процессе дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины, торговле и инвестициях, а также договорились о проведении регулярных политических консультаций.

В Украине 2 февраля также находится с рабочим визитом премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

В совместном заявлении Рютте подтвердил поддержку территориальной целостности Украины перед лицом агрессии России и наращивания ее войск вблизи украинских государственных границ.