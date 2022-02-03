Нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того потребуют команда и ситуация

Народный депутат Александр Трухин (фракция Слуга народа) заявил о готовности нести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда Слуги народа.

— Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции. Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность, — говорится в комментарии Трухина, переданном агентству Интерфакс-Украина в среду.

Нардеп отметил, что ему искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала.

— Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии, — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что его поведению вряд ли есть оправдание.

— Я понимаю, что сейчас многих переполняют эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы, — отметил Трухин.

Парламентарий сообщил, что в течение последних пяти месяцев он в полной мере сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию.