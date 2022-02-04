Кулеба: Этот раунд РФ проиграла – стратегия устрашения не работает

Несмотря на угрозы Кремля, Украина сегодня крепко стоит на ногах и уверенно развивается, а международные партнеры верят в нее. Об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, подводя итоги недели дипломатических визитов в Украину лидеров государств.

– То есть стратегия устрашения со стороны Москвы не действует. Этот раунд Россия проиграла. Риски остаются, и мы действительно продолжаем готовиться к любому сценарию событий, но этот раунд РФ проиграла. Мы продолжим усиливаться, становиться крепче, – подчеркнул дипломат.

Кулеба сообщил, что 3 февраля принял участие в министерском заседании бухарестской девятки – объединение стран восточного фланга НАТО, и Украина впервые приняла в нем участие.

– По его итогам есть понимание, что ряд стран готовят решение о предоставлении дополнительной помощи безопасности Украине, – подчеркнул министр.

На следующую неделю Кулеба также анонсировал ряд дипломатических контактов, новые визиты из дружественных европейских стран, контакты президента Украины, главы Верховной Рады, премьер-министра и руководителя Офиса президента.

По его словам, международные визиты – один из методов сдерживания российской агрессии.

4 февраля Украину посетил президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время визита в Киев он снова предложил свое государство как площадку для переговоров между Украиной и Россией для урегулирования вооруженного конфликта.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова делать все возможное для завершения российско-украинского конфликта.