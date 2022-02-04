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Факты / Украина / Политика

Рада может собраться на внеочередное заседание 14 февраля

Валентина Летяк редактор ленты
Рада может собраться на внеочередное заседание 14 февраля

Верховная Рада в понедельник, 14 февраля, может собраться на внеочередное заседание, сообщила в соцсети народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина.

По ее словам, перечень законопроектов, которые готовятся к рассмотрению, еще в работе.

– В этот же день традиционно соберемся на фракцию перед сессионной неделей, – уточнила Гришина.

На днях фракция партии Слуга народа начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента.

Его инициирует глава фракции Давид Арахамия, чтобы заслушать силовиков по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил, в том числе и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года.

По его словам, в последнее время накопилось много вопросов по делам ряда народных депутатов. Среди них – Александр Трухин, Сергей Кузьминых, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Александр Юрченко и Ярослав Дубневич.

Чтобы заседание состоялось, необходимо собрать минимум 150 голосов.

Фото: УНИАН

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