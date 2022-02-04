Я был поражен: Монастырский заявил, что не знал о наличии видео с Трухиным

Денис Монастырский не знал, что существует видео с места резонансного ДТП с участием нардепа Александра Трухина, которое произошло в августе 2021 года.

Об этом министр внутренних дел заявил 4 февраля на своем брифинге. Появлением этого видео Денис Монастырский был “впечатлен”.

Он также заверил, что МВД уже начало служебное расследование, в том числе в отношении источников, сливших скандальный ролик в СМИ.

— Что касается самого видео, я сам был чрезвычайно поражен его появлением, потому что когда мне докладывали о ДТП в августе, мне сказали, что по словам свидетелей, были разные данные, кто был за рулем. Поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать дело по исследованию в ДБР, — отметил глава МВД.

По словам Дениса Монастырского, после ДТП с участием Александра Трухина его заверили, что никаких записей с боди-камер не было.

Он подчеркнул, что представители Нацполиции обязательно прокомментируют эту ситуацию, однако уже после завершения расследования.

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ДТП с участием Трухина

О том, что на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием нардепа Александра Трухина, стало известно 23 августа.

На своей Audi тогда еще представитель Слуги народа въехал в машину впереди. Как выяснилось, среди пострадавших в результате аварии был председатель комитета арбитров УАФ Лучано Луччи. Травмы разной степени тяжести получили шесть человек, среди них двое детей.

Видео с боди-камеры патрульного полицейского появилось только 1 февраля. На кадрах заметно, что Александр Трухин разговаривает и ведет себя как бы в состоянии опьянения.

Он открыто предлагал взятку полицейскому, а также пытался покинуть место ДТП, объясняя это важными делами народного депутата.

На следующий день после обнародования скандального видео Александр Трухин был исключен из партии Слуга народа.