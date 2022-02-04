Народный депутат от Слуги народа Сергей Кузьминых, которого 3 февраля НАБУ объявило в розыск, уверяет, что узнал это из интернета, более того – ни от кого не скрывается.

– С удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях, – написал политик, которого подозревают во взяточничестве.

Нардеп утверждает, что всю необходимую информацию его адвокат Лариса Криворучко ежедневно передает на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кузьминых также утверждает, что ни он, ни адвокат не получали повестку.

НАБУ 3 февраля объявило в розыск народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых, которого 28 января задержали при получении взятки в размере 558 тыс. грн.

31 января генпрокурор подписал сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ, но до сих пор его не удалось вручить, потому что, как говорят в НАБУ, Кузьминых игнорирует вызовы и отсутствует по месту жительства.

Вчера НАБУ выдало новую повестку. Кузьминых обязан явиться 7 февраля для вручения подозрения.

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Фото: Сергій Кузьміних