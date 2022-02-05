Государственный секретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудили наращивание российских войск и техники вблизи границ Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили шаги, которые могли бы предпринять США и Украина, чтобы побудить Россию к дипломатическому решению обеспечения безопасности и стабильности.

Энтони Блинкен рассказал главе украинского МИД о своей недавней встрече с российскими коллегами.

Также госсекретарь от имени США выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявил о полной готовности США вместе с союзниками и партнерами ввести быстрые и серьезные меры против России, если она решится на эскалацию.

Источник: Госдеп США