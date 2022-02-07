Америка намерена увеличить военную помощь Украине — Блинкен

Соединенные Штаты Америки намерены продолжать работу по увеличению военной помощи Украине на фоне угрозы масштабного вторжения России.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге. По его словам, Белый дом продолжает работать с Конгрессом для оказания помощи нашему государству.

– Мы продолжаем тесно работать, чтобы значительно увеличить помощь Украине и помочь подготовиться к своей защите, – отметил Блинкен.

Государственный секретарь подчеркнул, что в 2021 году Соединенные Штаты Америки доставили Украине военную помощь и вооружение на общую сумму около $650 млн.

Поддержка США

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что международные союзники и партнеры предоставили Украине финансовую поддержку в размере $1,5 млрд на фоне возможного нападения России.

Предоставленное оборонное оружие и военное оборудование составляет более 1 тыс. тонн. Недавно в Киев прилетел уже восьмой авиатранспорт, на борту которого находились 86 тонн груза с боеприпасами из США.