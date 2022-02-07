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Факты / Украина / Политика

Германия сделает все, чтобы предотвратить эскалацию со стороны РФ – глава МИД

Валентина Летяк редактор ленты
Германия сделает все, чтобы предотвратить эскалацию со стороны РФ – глава МИД

Германия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, и этот визит является выражением солидарности в ситуации с возможной эскалацией со стороны РФ.

Об этом заявила на брифинге в Киеве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

– Мы сделаем все для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию со стороны России. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении РФ. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины, – отметила немецкая дипломат.

По ее словам, Украина может рассчитывать на Германию не только в вопросе агрессии со стороны с РФ, но и в борьбе с пандемией, относительно транзита газа, энергетического партнерства и киберзащиты.

Бербок сообщила, что до конца февраля в Украину приедет киберпосол, который проведет комплексные консультации, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Кроме того, Германия готова предоставить Украине кредитные линии и оказать поддержку в реализации реформ.

В то же время Германия и в дальнейшем отказывается поставлять оружие Украине на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

По мнению официального Берлина, оружие может спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации.

Германия решила предоставить Украине только пять тысяч защитных шлемов.

Фото: Getty Images

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