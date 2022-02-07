Германия сделает все, чтобы предотвратить эскалацию со стороны РФ – глава МИД

Германия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, и этот визит является выражением солидарности в ситуации с возможной эскалацией со стороны РФ.

Об этом заявила на брифинге в Киеве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

– Мы сделаем все для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию со стороны России. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении РФ. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины, – отметила немецкая дипломат.

По ее словам, Украина может рассчитывать на Германию не только в вопросе агрессии со стороны с РФ, но и в борьбе с пандемией, относительно транзита газа, энергетического партнерства и киберзащиты.

Бербок сообщила, что до конца февраля в Украину приедет киберпосол, который проведет комплексные консультации, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Кроме того, Германия готова предоставить Украине кредитные линии и оказать поддержку в реализации реформ.

В то же время Германия и в дальнейшем отказывается поставлять оружие Украине на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

По мнению официального Берлина, оружие может спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации.

Германия решила предоставить Украине только пять тысяч защитных шлемов.