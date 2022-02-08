По состоянию на сегодня есть достаточно оснований для применения санкций против России еще до возможного вторжения.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Наша позиция по санкциям – очень четкая. За последние годы Россия сделала достаточно для того, чтобы против нее уже были применены санкции. И наиболее яркий пример – это паспортизация, ставшая оружием в руках Российской Федерации, – отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, на этом основании уже сейчас РФ забрасывает сигналы о защите российских граждан на Донбассе.

– К сожалению, серьезные санкции из-за паспортизации не были применены, но, в частности, и во время переговоров 7 февраля мы эту тему активно обсуждали. Мы не можем заставить Европейский Союз что-то делать, но постоянно настаиваем на том, что даже сейчас есть достаточно оснований для применения санкций против России, – сказал министр МИД.

18 января во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает проводить активную кампанию паспортизации населения на временно оккупированных территориях Донбасса.

По его мнению, Москва таким образом стремится создать повод для эскалации под видом “защиты российских граждан”.

В сентябре секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на временно оккупированных украинских территориях российские паспорта получили до 740 тыс. граждан Украины.

31 января сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Джим Риш заявили, что в Сенате США допускают возможность введения некоторых санкций против России еще до возможного вторжения ее войск в Украину.