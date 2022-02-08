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Факты / Украина / Политика

Федоров сообщил, на какое количество регистраций бизнеса онлайн рассчитывают через два года

Татьяна Забожко редактор ленты
Михайло Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прогнозирует, что спустя год-два в Украине 90% бизнеса будет регистрироваться онлайн.

Об этом глава ведомства сообщил 8 февраля во время Diia Summit 2022.

По состоянию на сегодня онлайн регистрируют почти 70% всех бизнесов, которые открываются в Украине.

– Услуга для ФЛП действовала и до 2019 года, но мы сделали полный реинжениринг, полностью переосмыслив эту услугу, потому что раньше онлайн открывали только 5% бизнеса, – подчеркнул Михаил Федоров.

Министр цифровой трансформации напомнил, что, строя цифровое государство, правительство мечтало о том, чтобы регистрацию можно было осуществить за час.

– Реально теперь это можно сделать за семь минут, потому что мы очень быстро упростили эту услугу, – добавил министр.

Зарегистрировать ФЛП или ООО можно на портале Дія.

Фото: Минцифры

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