Отныне место регистрации в Украине можно изменить онлайн в несколько кликов.

Такой новостью президент Украины Владимир Зеленский поделился 8 февраля во время Diia Summit 2022.

– Сегодня уходит в прошлое самое популярное – это смена места регистрации. Или смена прописки, как говорят в народе. Или ад, как говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку, – сказал глава государства.

По словам Владимира Зеленского, с сегодняшнего дня в Украине не будет никаких учетов, кабинетов, паспортных столов, военкоматов и длинных очередей.