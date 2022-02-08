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Факты / Украина / Политика

Уходит в прошлое ад – Зеленский об изменении места регистрации

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Зеленський

Отныне место регистрации в Украине можно изменить онлайн в несколько кликов.

Такой новостью президент Украины Владимир Зеленский поделился 8 февраля во время Diia Summit 2022.

– Сегодня уходит в прошлое самое популярное – это смена места регистрации. Или смена прописки, как говорят в народе. Или ад, как говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку, – сказал глава государства.

По словам Владимира Зеленского, с сегодняшнего дня в Украине не будет никаких учетов, кабинетов, паспортных столов, военкоматов и длинных очередей.

– Кстати, справку А4, которую надо было носить вместе с ID-паспортом, также можно забыть, – отметил глава страны.

Фото: Офис президента

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