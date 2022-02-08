Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла в Польше Андрея Дещицу и назначил вместо него Василия Зварыча.

Об этом говорится в указах, которые опубликованы на сайте президента 8 февраля.

– Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша, – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Василий Зварыч занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.

До этого он долгое время работал заместителем директора департамент информполитики украинского внешнеполитического ведомства.

Также ранее Зварыч занимал должность советника-посланника посольства Украины в Польше.

Андрей Дещица был послом Украины в Польше с 2014 года. Некоторое время он занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел. Несколько месяцев во время российской попытки аннексии Крыма и начала войны на Донбассе он исполнял обязанности министра иностранных дел Украины.