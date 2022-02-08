ВАКС не избрал меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, заседание перенесли

8 февраля Высший антикоррупционный суд рассматривал дело народного депутата Сергея Кузьминых, получившего накануне уведомление о подозрении во взяточничестве. На этот раз судья не избрал меру пресечения для политика, и заседание перенесли.

Известно, что сторона обвинения выдвинула ходатайство об аресте депутата с возможностью внесения залога 49,6 тыс. гривен.

По состоянию на 17.00 адвокат политика обвинила секретаря судебного заседания в предвзятом отношении к своему подзащитному и объявила отвод. Возглавляющий заседание судья Олег Ткаченко пошел в совещательную комнату.

По состоянию на 17:30 было объявлено о перерыве в заседании. В следующий раз ВАКС будет выбирать меру пресечения Сергею Кузьминых в пятницу, 11 января. Судебное заседание назначено на десять утра.

Отмечается, что в течение этого времени депутат сможет ознакомиться с материалами ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Сначала первое судебное заседание по делу Сергея Кузьминых было назначено на понедельник, 7 февраля.

Нардеп не явился в указанное время, поскольку уехал в Житомир, где якобы оставил свой паспорт. Он также заявил, что может подключиться к заседанию в формате видеоконференции из суда.

Использовать свой паспорт в приложении Дія Сергей Кузьминых не смог, поскольку на время следствия его смартфон был изъят.

В чем обвиняют депутата

Народный депутат Сергей Кузьмин был задержан вечером 28 января. Следователи НАБУ разоблачили его “на горячем” во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

Из-за существующего депутатского иммунитета политик отказался от задержания и после этого несколько дней игнорировал повестки и не являлся в органы следствия.

Установлено, что более полумиллиона депутат “заработал” на содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В Верховной Раде Сергей Кузьминых возглавляет подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.