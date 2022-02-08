Визиты международных партнеров в Украину в январе-феврале являются фактором сдерживания России.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в эфире Свободы слова на ICTV.

– То, что происходит сейчас, – это часть нашей стратегии, которая заключается в том, чтобы превратить Киев в центр международной политики для решения вопросов, которые сейчас находятся на повестке дня, – пояснил Дмитрий Кулеба.

По его словам, еще в декабре он призвал партнеров приезжать в Украину именно в эти два месяца.

– Когда здесь международные партнеры, когда практически каждый из них едет на Восток, это все фактор сдерживания. Потому что, безусловно, Россия не будет прибегать к каким-то военным шагам, зная, что на территории Украины в это время находятся уважаемые международные гости, – подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба обратил внимание на плотный график президента Украины Владимира Зеленского.

– Вы видите, что ежедневно происходят международные встречи и телефонные разговоры. Это наша целостная стратегия, когда на всех уровнях – максимальная дипломатическая активность. Мы все заинтересованы в том, чтобы именно дипломатическим путем был урегулирован нынешний кризис, – добавил министр иностранных дел.

Напомним, что 7-8 февраля в Украине с визитом находятся министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Словакии Иван Корчек и Австрии Александр Шалленберг. 7 февраля они посетили зону ООС на Донбассе.

7 февраля в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. 8 февраля у нее также запланирован визит на Донбасс вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Последний прибудет в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве.

Через неделю свой первый визит в Киев совершит канцлер Германии Олаф Шольц.

На прошлой неделе в Украину приезжали премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а еще раньше, 19 января, Украину посещал госсекретарь США Энтони Блинкен.