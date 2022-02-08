В Министерстве иностранных дел Украины заверили, что никакие слухи, анонимные источники или конспирологические теории не смогут навредить крепким отношениям Украины и Германии. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

— Утверждение о том, что встреча президента Зеленского и главы МИД Германии Анналены Бербок не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности, — сказал Николенко.

Он подчеркнул, что сейчас Киев превратился в мировой дипломатический центр, и что многие иностранные гости посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность. Вот поэтому у президента Владимира Зеленского очень плотный график.

– Напомню, что во время прошлого визита немецкого министра 17 января президент Украины провел с ней продуктивную встречу. По итогам переговоров министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок Украина и Германия достигли практических договоренностей для активизации взаимодействия по ряду важных вопросов двусторонней повестки дня, — сказал Олег Николенко.

Напомним, что ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что встреча главы МИД Германии Анналены Бербок и президента Владимира Зеленского 7 февраля не состоялась вроде бы из-за ее отказа прямо заявить об остановке Северного потока-2 в случае вторжения России в Украину.