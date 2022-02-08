8 февраля Министерство цифровой трансформации запустило на портале Дія услугу продления и прекращения денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

Анонсировал введение услуги глава ведомства Михаил Федоров во время Diia Summit 2022.

– Эта очень важная услуга сократит много лишних визитов для людей, нуждающихся в поддержке, а не постоянном хождении в госорганы, как было до этого, – сказал министр.

Теперь, подчеркнул Михаил Федоров, получить услугу можно всего за несколько минут на портале без походов к чиновникам и сбора кип бумаг.