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Факты / Украина / Политика

Вместо лишних визитов в госорганы: Минцифры запустило услугу для ВПЛ

Татьяна Забожко редактор ленты
Михаил Федоров

8 февраля Министерство цифровой трансформации запустило на портале Дія услугу продления и прекращения денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

Анонсировал введение услуги глава ведомства Михаил Федоров во время Diia Summit 2022.

– Эта очень важная услуга сократит много лишних визитов для людей, нуждающихся в поддержке, а не постоянном хождении в госорганы, как было до этого, – сказал министр.

Теперь, подчеркнул Михаил Федоров, получить услугу можно всего за несколько минут на портале без походов к чиновникам и сбора кип бумаг.

Фото: УНИАН

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