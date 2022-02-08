Цифровыми услугами в Украине пользуются более 14 млн граждан.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Diia Summit 2022 8 февраля.

– Сегодня в цифровой Украине проживает более 14 млн граждан, и это реальность, – отметил глава дердави.

Эту цифру глава страны считает особенной, потому что почти 14 млн человек поддержали его на выборах президента Украины в 2019 году.

По словам Владимира Зеленского, такая цифра не является свидетельством того, что Украина стала цифровой государством, но “это уже точно не Средневековье”.