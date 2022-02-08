Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности прекращения поставок электричества и горюче-смазочных материалов в наше государство в случае эскалации со стороны России.

Соответствующий комментарий украинский лидер озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В контексте заявления Лукашенко Зеленский напомнил об объеме товарооборота между Украиной и Беларусью.

– Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова. Как мы должны на это реагировать? Я скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот в $6 млрд. Из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, $4,5 млрд – Беларусь в Украину, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что если государства начинают ограничивать торговые связи между собой, то от этого в первую очередь страдают люди.

Зеленский напомнил, что Украина может ввести определенные ограничения со своей стороны. В то же время президент уточнил, что такие шаги не являются признаком цивилизованных отношений между государствами.

– Если есть желание в каменный век перейти – можем делать так. Что-то запретит Беларусь, запретит тогда Украина. Решают всегда политики, а страдают, к сожалению, люди. Тем более вы видите, что в товарообороте на $6 млрд точно не Украина выигрывает, — добавил Зеленский.

Следует отметить, что недавно Александр Лукашенко дал интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Минск может прекратить поставлять в Украину горюче-смазочные материалы и электричество в случае российской эскалации.

– Ребята, вы будете безумцами, если столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ вместе с Россией. И электричество, – заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что Беларусь будет на стороне Москвы в случае военных действий между Россией и Украиной.