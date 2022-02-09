Базовым сценарием действий России в отношении Украины является дестабилизация ситуации в нашем государстве без применения вооруженной силы.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что действия Украины направлены на то, чтобы заставить РФ снизить напряжение, отвести свои войска от украинских границ и с временно оккупированных территорий, а также разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Это базовый сценарий действий для нашего государства.

– Базовый сценарий России сейчас – наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации ситуации в Украине. То есть, для них идеально – это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а лишь угрожая применением вооруженной силы против Украины, — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что последние дипломатические визиты и поставки оружия в Украину направлены на сдерживание РФ от нападения. В то же время Кулеба напомнил, что Россия может прибегать и к коварным гибридным сценариям.

– Это могут быть и кибератаки, и расшатывание общества через кампании по дезинформации, — заявил министр.

В связи с этим он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На днях министр обороны Украины Алексей Резников также заявил, что наиболее реалистичным вариантом начала возможного вторжения России является дестабилизация нашего государства изнутри. Глава Минобороны заверил, что Украина готова к вариантам, которые были использованы Москвой в 2014 году (речь идет о захвате административных зданий, использовании пророссийски настроенного населения, внедрении “зеленых человечков”).