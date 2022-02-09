Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Дестабилизация без вооруженной силы: Кулеба рассказал о базовом сценарии РФ по Украине

Юлия Соколова редактор ленты
Дмитро Кулеба

Базовым сценарием действий России в отношении Украины является дестабилизация ситуации в нашем государстве без применения вооруженной силы.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что действия Украины направлены на то, чтобы заставить РФ снизить напряжение, отвести свои войска от украинских границ и с временно оккупированных территорий, а также разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Это базовый сценарий действий для нашего государства.

– Базовый сценарий России сейчас – наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации ситуации в Украине. То есть, для них идеально – это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а лишь угрожая применением вооруженной силы против Украины, — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что последние дипломатические визиты и поставки оружия в Украину направлены на сдерживание РФ от нападения. В то же время Кулеба напомнил, что Россия может прибегать и к коварным гибридным сценариям.

– Это могут быть и кибератаки, и расшатывание общества через кампании по дезинформации, — заявил министр.

В связи с этим он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На днях министр обороны Украины Алексей Резников также заявил, что наиболее реалистичным вариантом начала возможного вторжения России является дестабилизация нашего государства изнутри. Глава Минобороны заверил, что Украина готова к вариантам, которые были использованы Москвой в 2014 году (речь идет о захвате административных зданий, использовании пророссийски настроенного населения, внедрении “зеленых человечков”).

Читайте
От полномасштабного вторжения до отступления: шесть основных сценариев российской эскалации

Источник: МИД

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка