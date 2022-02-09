Во время переговоров политических советников лидеров “нормандской четверки” 10 февраля в Берлине российская сторона, скорее всего, снова поднимет тему прямого диалога с представителями ОРДЛО и получит отказ от Украины.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

– Я думаю, что будет снова тяжелый длительный разговор. Я думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге (с представителями террористических образований “Д/ЛНР”, — Ред.), снова получит от нас отказ. Но у дипломатии нет другого пути, кроме как разговаривать и искать решения, не пересекая свои красные линии, — подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе Киев будет обсуждать с представителями РФ Дмитрием Козаком и Борисом Грызловым. Поскольку именно эти лица представляют Россию как страну, совершившую нападение на Украину, в Трехсторонней контактной группе и нормандском формате.

– Мы не планируем вести прямые переговоры с главарями ОРДЛО. Трехсторонняя контактная группа потому и называется трехсторонняя, что она состоит из России, которая совершила нападение, Украины, которая защищается, и ОБСЕ посредине… Мы прекрасно знаем фамилии людей, с которыми нужно работать: это господин Козак в нормандском формате советников лидеров и господин Грызлов как глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе, – заявил Кулеба.

Как известно, на днях президент РФ Владимир Путин снова заявил о необходимости “выполнять Минские договоренности”, что в понимании Кремля означает прямые переговоры Киева и представителей террористических формирований “Д/ЛНР”. Украина такое требование категорически отвергает.

Предыдущая встреча советников “нормандской четверки” прошла 26 января в Париже. Тогда стороны смогли согласовать совместное коммюнике.