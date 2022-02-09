Очереди на автомобильных заправках за горючим. Люди массово снимают наличные деньги в банках. Гривна резко обесценивается. Цены идут вверх, инвесторы убегают, люди беднеют. Это 2014 год – конец Майдана, начало российской агрессии в Украине.

С конца 2021 года зашкаливает напряжение. Большое скопление российских войск на границе, разведданные говорят об угрозе нового вторжения, дипломаты покидают Киев, валюту, и цены снова штормит. Еще не 2014-й, но мы, похоже, на пределе.

Власть принялась успокаивать людей. Очередная паника и экономический кризис стране сейчас ни к чему.

Но успокоили ли слова президента украинцев?

Психолог объясняет, что более действенным для успокоения было бы четко объяснить, что именно делать людям.

То есть вы должны понимать, что будете делать в самом худшем случае.

О тревожных чемоданах уже не говорил только ленивый. Основная идея в том, чтобы собрать вещи, необходимые именно вам, но не менее важно продумать для себя четкий алгоритм действий. Во-первых, определиться, что вы будете делать: оставаться в квартире или ехать в другой город. Во-вторых, просто проговорить со всеми членами семьи, кто будет за что отвечать.

Не помешает просто для личной уверенности выйти во двор и убедиться, открыт ли подвал, чтобы в нем можно было в случае чего спрятаться. Если закрыт, то узнать, у кого ключи, и сделать дубликат.

Телеведущий, волонтер и политик Сергей Притула готовится к самому худшему. Самым действенным успокоительным для него является поездка на фронт. Только в декабре он дважды ездил к нашим военным на Восток. После этого возвращался в столицу гораздо более уверенно.

А волонтер Екатерина Сухомлина готовится к войне по-своему. Она распаковывает обучающие манекены и уже доведенными до автоматизма движениями показывает непрямой массаж сердца. Такие курсы предоставления первичной помощи Екатерина с другими сертифицированными волонтерами ежемесячно проводит для полицейских, военных и, конечно, гражданского населения, чтобы быть готовыми к вторжению России.

Но куда коварнее не военный, а информационный фронт. В последние недели мы все регулярнее обновляем новостную ленту — хочется быть в курсе: Ну, что же там с войной? Похоже на дежавю. Прямо как в 2014 году.

Больше всего паникуют две категории людей с точки зрения потребления информации. Те, которые вообще не читают новости. До них как-то фрагментарно доносится какая-нибудь информация. Второй вектор — наоборот, люди, перенасыщенные информацией. Они очень часто встречают как раз то, что подложила российская пропаганда.

Психолог-криминалист Юрий Ирхин изучал историю многих вооруженных конфликтов. И говорит, что их объединяет психологическое влияние на население, ведь сеяние паники – это обязательный элемент войны.

Следовательно, важно очень вдумчиво читать информацию о войне. И стараться меньше общаться с нагнетающими панику людьми.

Словами “не паникуйте” можно довести человека до бешенства, поэтому стоит просто жить повседневной жизнью, но быть готовым к худшему. Старайтесь дозировано читать новости и подготовьте свой план действий на случай войны.