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Факты / Украина / Политика

Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове

В пятницу, 11 февраля, в Харькове состоится выездное заседания Совета национальной безопасности и обороны. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

– Согласно решению президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 года в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация), – сообщили в Аппарате СНБО.

После заседания, ориентировочно в 17.30, секретарь СНБО Алексей Данилов проведет брифинг для СМИ.

Однако на сегодняшний день ничего неизвестно о повестке дня заседания.

Фото: Офис президента

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