Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ глава государства подписал 8 февраля, предварительно уволив с этой должности Василия Володина.

До того, как возглавить Киевскую область, Алексей Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что знания и опыт Алексея Кулебы будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

Что известно об Алексее Кулебе

Родился в 1983 году в городе Киеве.

В 2005 году после окончания Киевского национального экономического университета стал магистром по международной экономике.

В 2005-2008 годах учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Является кандидатом наук по государственному управлению.

Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.

Был советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия Плесо по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киев.

Занимал должность директора департамента городского благоустройства КГГА.

Имеет опыт предпринимательской деятельности.