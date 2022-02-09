Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации.
Соответствующий указ глава государства подписал 8 февраля, предварительно уволив с этой должности Василия Володина.
До того, как возглавить Киевскую область, Алексей Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что знания и опыт Алексея Кулебы будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.
Что известно об Алексее Кулебе
Родился в 1983 году в городе Киеве.
В 2005 году после окончания Киевского национального экономического университета стал магистром по международной экономике.
В 2005-2008 годах учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
Является кандидатом наук по государственному управлению.
Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.
Был советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия Плесо по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киев.
Занимал должность директора департамента городского благоустройства КГГА.
Имеет опыт предпринимательской деятельности.