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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Татьяна Забожко редактор ленты
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ глава государства подписал 8 февраля, предварительно уволив с этой должности Василия Володина.

До того, как возглавить Киевскую область, Алексей Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что знания и опыт Алексея Кулебы будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала.

Что известно об Алексее Кулебе

Родился в 1983 году в городе Киеве.

В 2005 году после окончания Киевского национального экономического университета стал магистром по международной экономике.

В 2005-2008 годах учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Является кандидатом наук по государственному управлению.

Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.

Был советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия Плесо по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киев.

Занимал должность директора департамента городского благоустройства КГГА.

Имеет опыт предпринимательской деятельности.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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