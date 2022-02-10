Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ подготовить доклад о незаконной российской паспортизации украинских граждан на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он сам проинформировал во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

– Я сегодня воспользовался случаем в присутствии действующего главы и руководителя СММ и обратился к ним с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовило тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — отметил Кулеба.

Министр напомнил, что процесс российской паспортизации – системная и большая проблема. Кулеба подчеркнул, что на эту ситуацию следует обратить внимание не только в контексте Украины. По словам главы МИД, это может стать своеобразным кейсом, примером на будущее.

– Мы должны… очень четко зафиксировать этот кейс, и какие последствия он влечет для государства, прибегающего к подобному шагу – паспортизации. Для того, чтобы потом на годы вперед любой, кто будет пытаться повторить этот опыт РФ, трижды думал перед тем, как прибегать к такому шагу, — объяснил Кулеба.

Он также напомнил о важности разблокирования работы миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Кулеба призвал СММ ОБСЕ активнее работать во временно оккупированном Крыму, поскольку мандат миссии распространяется не только на Донбасс, но и на полуостров.

– Тяжелую ситуацию нельзя разрешить, не принимая тяжелых решений. Для ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной в этом процессе. Нужно продемонстрировать активность и решительность в защите основ ОБСЕ, ради защиты которых она и была создана, — отметил глава МИД.