Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу по проведению в рамках ОБСЕ обновленного диалога по безопасности в Европе.

Об этом он проинформировал сегодня во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Именно Рау инициировал проведение такого диалога, который будет состоять из трех тем. По словам Кулебы, для Украины ключевой является тема военной безопасности.

Министр добавил, что именно адекватный ответ европейцев на манипуляции Москвы является фундаментальным для будущей архитектуры безопасности в Европе.

Кулеба напомнил, что Россия, манипулируя, требует от государств-участников ОБСЕ обеспечивать собственную безопасность так, чтобы “не причинять вреда безопасности РФ”.

В связи с этим министр подчеркнул, что единственной страной в ОБСЕ, совершающей агрессию против другого государства-участника этой организации, является именно Российская Федерация.

Во вторник, 8 февраля, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау инициировал дискуссию под названием Обновленный диалог по европейской безопасности (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Это произошло во время встречи в Вене.

Отмечалось, что инициатива польской стороны направлена на использование потенциала ОБСЕ как площадки для диалога в условиях роста напряженности и риска дальнейшей эскалации в Европе.

FM @RauZbigniew inaugurated the Renewed @OSCE European Security Dialogue #RESD in Vienna — ???????? initiative that aims to open new avenues to diminish current tensions. #OSCE2022POL pic.twitter.com/vdn4xkVFg3

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 8, 2022