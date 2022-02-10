Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу по проведению в рамках ОБСЕ обновленного диалога по безопасности в Европе.

Об этом он проинформировал сегодня во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Именно Рау инициировал проведение такого диалога, который будет состоять из трех тем. По словам Кулебы, для Украины ключевой является тема военной безопасности.

– Я поддержал инициативу Польши по проведению в ОБСЕ обновленного диалога по безопасности на европейском континенте. Этот диалог будет состоять из трех тем. Я подчеркнул, что для нас важнейшей темой является именно военная безопасность, уменьшение рисков военных столкновений, повышение прозрачности военной активности, — отметил Кулеба.

Министр добавил, что именно адекватный ответ европейцев на манипуляции Москвы является фундаментальным для будущей архитектуры безопасности в Европе.

Кулеба напомнил, что Россия, манипулируя, требует от государств-участников ОБСЕ обеспечивать собственную безопасность так, чтобы “не причинять вреда безопасности РФ”.

В связи с этим министр подчеркнул, что единственной страной в ОБСЕ, совершающей агрессию против другого государства-участника этой организации, является именно Российская Федерация.

– Единственное государство, которое осуществляет военную эскалацию на суше и на море – это именно Россия… Именно поэтому пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задать самой РФ вопрос: Как вы, Россия, которая совершает агрессию и занимается эскалацией ситуации, планируете обеспечивать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран? – заявил Кулеба.

Что известно о диалоге по безопасности в ОБСЕ

Во вторник, 8 февраля, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау инициировал дискуссию под названием Обновленный диалог по европейской безопасности (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Это произошло во время встречи в Вене.

Отмечалось, что инициатива польской стороны направлена на использование потенциала ОБСЕ как площадки для диалога в условиях роста напряженности и риска дальнейшей эскалации в Европе.

– Крайне важно, чтобы с помощью дипломатии и диалога мы нашли способ деэскалации и начали возобновление доверия, прозрачности и сотрудничества, – подчеркнул Рау.

FM @RauZbigniew inaugurated the Renewed @OSCE European Security Dialogue #RESD in Vienna — ???????? initiative that aims to open new avenues to diminish current tensions. #OSCE2022POL pic.twitter.com/vdn4xkVFg3 — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 8, 2022

Диалог будет сфокусирован на таких темах, как военная транспарентность, уменьшение рисков и механизмы предотвращения конфликтов ради укрепления доверия и безопасности.

Кроме того, в ходе диалога планируется наработать рекомендации в сферах невоенных угроз (гибридной войны, кибербезопасности и дезинформации).

Россия прогнозируемо такую инициативу не поддержала.

Недавно глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что на сегодняшний день риск возникновения новой войны в Европе значительно выше, чем в последние 30 лет. В связи с этим он призвал сконцентрироваться на решении проблем в сфере безопасности в Восточной Европе.