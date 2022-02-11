Личные обязательства: суд оставил в силе меру пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд 11 февраля оставил в силе решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Такое решение приняла коллегия судей после рассмотрения апелляции прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда.

То есть суд фактически признал, что подозрение нардепу вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами, отмечают в Государственном бюро расследований.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Согласно этому решению, нардеп также должен был сдать загранпаспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Через несколько дней, 21 января, Офис генпрокурора внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения Порошенко.

Порошенко 20 декабря 2021 года объявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

По версии следствия, Петр Порошенко якобы причастен к незаконным поставкам угля из временно оккупированного Донбасса, что нанесло государству ущерб на 200 млн грн.

Уголовное производство касается схемы поставок угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям, так называемым ДНР и ЛНР.