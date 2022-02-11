Сил более чем достаточно: Данилов о защите Харькова в случае российской агрессии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ситуацию касательно защиты Харькова в случае вероятной военной агрессии России.

Во время брифинга по результатам выездного заседания СНБО 11 февраля он заявил, что Сил для защиты Харькова предостаточно.

– Во-первых, Харьков будет защищен, и это произойдет обязательно в случае российской агрессии. Мне только непонятно – зачем россиянам эти заботы под названием Украина. Поверьте, мы никому ничего не будем отдавать. Нам чужого не нужно, но свое мы отдавать не будем, – заявил Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что Кремль знает позицию Украины и что украинцы продолжат воевать за свое государство. Кроме собственных ресурсов, секретарь СНБО сосредоточил внимание и на военной помощи западных партнеров.

Напомним, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал риски эскалации конфликта со стороны РФ. Тогда он упомянул город Харьков в качестве примера, подчеркнув, что нападение на этот город станет началом крупномасштабной войны.