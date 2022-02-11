Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Украина с 2014 года получила уже 25 самолетов с военной помощью – Данилов

Валентина Летяк редактор ленты
Украина с 2014 года получила уже 25 самолетов с военной помощью – Данилов

Украина почти ежедневно получает помощь от союзников, на сегодняшний день прибыло 25 самолетов с военной помощью от разных стран, сообщил по итогам заседания в Харькове секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Вопрос, который мы рассматривали, это получение Украиной военно-технической и финансовой помощи. Мы посмотрели отчет, начиная почти с 2014 года – кто, какие страны оказывали нам помощь. Вы знаете, что сейчас в нашу страну почти каждый день прибывает помощь наших партнеров. На сегодняшний день мы уже приняли 25 самолетов с такой помощью, – уточнил он на брифинге.

Только из США в аэропорт Борисполь 11 февраля прибыл уже 15-й самолет, доставивший 90 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Общий вес военной помощи от США составляет 1 300 тонн.

В этом году планируется, что ВМС Украины также получат от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI. Поставки будут проводить этапами.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка