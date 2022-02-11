Украина с 2014 года получила уже 25 самолетов с военной помощью – Данилов

Украина почти ежедневно получает помощь от союзников, на сегодняшний день прибыло 25 самолетов с военной помощью от разных стран, сообщил по итогам заседания в Харькове секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Вопрос, который мы рассматривали, это получение Украиной военно-технической и финансовой помощи. Мы посмотрели отчет, начиная почти с 2014 года – кто, какие страны оказывали нам помощь. Вы знаете, что сейчас в нашу страну почти каждый день прибывает помощь наших партнеров. На сегодняшний день мы уже приняли 25 самолетов с такой помощью, – уточнил он на брифинге.

Только из США в аэропорт Борисполь 11 февраля прибыл уже 15-й самолет, доставивший 90 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Общий вес военной помощи от США составляет 1 300 тонн.

В этом году планируется, что ВМС Украины также получат от США более 10 патрульных катеров типа Mark VI. Поставки будут проводить этапами.